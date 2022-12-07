Инсайдер Сепульведа: Роналду не перейдёт в азиатский клуб

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сейчас находящийся без клуба, не рассматривает вариант с переходом в азиатскую команду, как ранее писали журналисты. Об этом сообщает инсайдер Педро Сепульведа в своей социальной сети.

По информации источника, Криштиану отклонит предложение от «Аль-Нассра», по которому сможет получать € 200 млн. Он не ставит перед собой цель заработать как можно больше денег. Роналду хочет выступать в команде с идеальным проектом, продолжать играть на самом высоком уровне. Его приоритетом по-прежнему остаётся клуб, в котором есть условия для борьбы за победу в Лиге чемпионов. Соответственно, играть в Азии — это не вариант.

На стадионе «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Криштиану Роналду: