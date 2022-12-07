Дмитрий Парфёнов: респект марокканцам, что дотерпели и довели игру с Испанией до победы

Бывший тренер «Урала» и тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о поражении сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти) и вылете команды с турнира.

«Испания была фаворитом в матче с Марокко. Результат немножко неожиданный. Но в плей-офф не всегда фавориты проходят дальше. Респект марокканцам, что дотерпели и довели игру с Испанией до победы», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В четвертьфинале чемпионата мира — 2022 сборная Марокко сыграет с национальной командой Португалии, которая разгромила Швейцарию со счётом 6:1. Этот матч состоится в субботу, 10 декабря, и начнётся в 18:00 мск.

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