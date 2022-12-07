Адриен Рабьо: хотел бы продолжить карьеру в Англии

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал о желании продолжить карьеру в Англии, а также о своей игре за туринский «Ювентус».
«Пребывание в Англии в 13 лет была отличным опытом, хотя я едва проработал там год. Мне очень понравилась тамошняя атмосфера, это что-то отличное от Франции или Италии. Я хотел продолжить там свою карьеру, я всегда говорил об этом.
Я хорошо играю в «Ювентусе» уже несколько месяцев и доволен тем, что делаю здесь с самого начала сезона. С тех пор, как я в «Ювентусе», я много работал над своей физикой, и это позволяет мне не терять темп на протяжении всего матча, именно это заставило меня развиваться, больше не было никаких непроработанных аспектов», — приводит слова Рабьо журналист Джанлука Ди Марцио.
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