Самедов: все матчи 1/8 финала ЧМ-2022 были интересные, кроме игры Португалия — Швейцария

Бывший российский футболист Александр Самедов оценил зрелищность матчей 1/8 финала чемпионата мира.

«В матчах 1/8 все фавориты одержали победы, кроме испанцев. Все результаты были для меня ожидаемы. Посмотрел все матчи — очень понравилась игра сборной Бразилии. Их атакующие действия впечатляют, забили потрясающие голы. Ещё могу отметить игру сборной Франции и Аргентины — они выдали яркий футбол. Все матчи были интересные, кроме Португалия — Швейцария, где случился разгром.



Бразилия — единоличный фаворит чемпионата мира в Катаре? Нет, я бы не сказал. Есть ещё Франция, Аргентина, Нидерланды и Англия. У всех есть шансы на титул», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.