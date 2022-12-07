Тарханов: успех «Ростова» прежде всего связан с Карпиным
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Российский тренер Александр Тарханов оценил вклад Валерия Карпина в успехи «Ростова». После окончания осенней части чемпионата дончане располагаются на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Успех «Ростова» прежде всего связан с Карпиным. На берегах Дона Валерий Георгиевич работает не первый год, и нынешний состав «Ростова» сформировал именно он. Как вы заметили, в ростовском клубе нет больших звёзд, в заявке одни россияне. Ни одного южноамериканца.
Много молодых отечественных футболистов. Работая под руководством Карпина, эти ребята прибавили в мастерстве и раскрыли свой потенциал. Отсюда и командный результат», — цитирует Тарханова «Столица С».
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