Тарханов: если бы не отстранение, Карпин возглавлял бы только сборную

Российский тренер Александр Тарханов предположил, как бы могла развиваться карьера главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина в случае, если бы национальную команду не отстранили от международных соревнований.

«Если бы не отстранение, Карпин не стал бы совмещать две должности. Сосредоточился бы на работе с главной командой страны. А сейчас сборная остается на втором плане. И поскольку в международных соревнованиях она не участвует, наставник национальной дружины может экспериментировать.

В товарищеских встречах он даёт возможность поиграть новобранцам. В минувших матчах с Таджикистаном и Узбекистаном примерно так и происходило», — цитирует Тарханова «Столица С».

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