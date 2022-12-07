Тарханов: если бы не отстранение, Карпин возглавлял бы только сборную
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Российский тренер Александр Тарханов предположил, как бы могла развиваться карьера главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина в случае, если бы национальную команду не отстранили от международных соревнований.
«Если бы не отстранение, Карпин не стал бы совмещать две должности. Сосредоточился бы на работе с главной командой страны. А сейчас сборная остается на втором плане. И поскольку в международных соревнованиях она не участвует, наставник национальной дружины может экспериментировать.
В товарищеских встречах он даёт возможность поиграть новобранцам. В минувших матчах с Таджикистаном и Узбекистаном примерно так и происходило», — цитирует Тарханова «Столица С».
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