Агент Мартинеса: Лаутаро играет на уколах

Алехандро Камано, агент полузащитника сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса рассказал, что хавбек играет на уколах. В матче группового этапа игрок получил травму.

«У него болит правый голеностоп, он играет на уколах, он морально силён, но отменённые голы в матче с Саудовской Аравии подкосили его. Как только эта боль пройдёт, он выйдет на поле, потому что он футболист мирового класса», – цитирует Камано Football Italia со ссылкой на Radio La Red.

За сборную Аргентины нападающий провёл 42 матча, забил 21 гол и отдал семь голевых передач. В чемпионате Италии сезона-2022/2023 аргентинец провёл 15 игр, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

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