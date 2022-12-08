Английский журналист, приближённый к «Челси», рассказал, почему клуб хочет купить Захаряна
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Английский журналист StandardSport Низар Кинселла рассказал, почему лондонский «Челси» хочет приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
«У Арсена лучший возраст для игры в футбол. Он постоянно выходит за «Динамо» и за сборную России. Это талант, который «Челси» может развить. Нет сюрприза в том, что клуб им интересуется и хочет подписать. «Челси» – одна из лучших команд мира с точки зрения работы с молодыми. Им нравится Захарян, потому что они хотят поддерживать звание лучших в этом направлении. Переход Арсена может помочь в этом», — сказал Кинселла в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Кинселлой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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