Английский журналист: Захарян — один из сильнейших молодых игроков мира прямо сейчас

Английский журналист StandardSport Низар Кинселла высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.
«Я записывал интервью с Захаряном. Он показался мне очень скромным — просто хочет играть в футбол. Реально классный парень. Мне было очень интересно с Арсеном. Видно, что он очень любит футбол, смышлёный не по годам. Всё это позволяет мне делать вывод, что Захарян – один из сильнейших молодых игроков мира прямо сейчас», — сказал Кинселла в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Арсен Захарян был близок к переходу в лондонский «Челси» в минувшее трансферное окно, однако стороны не пришли к соглашению. В конце ноября появилась информация, что россиянин согласовал с «Челси» долгосрочный контракт.
Напомним, Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал пять результативных передач.
Полное интервью читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:
- 8 декабря 2022
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