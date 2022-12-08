Португальская газета Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил главному тренеру Фернанду Сантушу о том, что может уйти из национальной команды из-за конфликта с наставником. Об этом сообщает португальская газета Record.

По информации источника, Роналду задумался об этом шаге после того, как был заменён по ходу матча с Южной Кореей на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре (1:2). 37-летний форвард был недоволен решением тренера, крикнув Сантушу: «Ты чертовски спешишь заменить меня!» Напомним, в том матче Роналду был заменён на 65-й минуте.

В матче 1/8 финала со сборной Швейцарии (6:1) Роналду не вошёл в стартовый состав португальской команды, появившись на поле только на 73-й минуте при счёте 5:1.

Роналду сыграл во всех четырёх матчах Португалии на турнире в Катаре, отметившись одним забитым мячом.

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