Португальская газета Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил главному тренеру Фернанду Сантушу о том, что может уйти из национальной команды из-за конфликта с наставником. Об этом сообщает португальская газета Record.
По информации источника, Роналду задумался об этом шаге после того, как был заменён по ходу матча с Южной Кореей на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре (1:2). 37-летний форвард был недоволен решением тренера, крикнув Сантушу: «Ты чертовски спешишь заменить меня!» Напомним, в том матче Роналду был заменён на 65-й минуте.
В матче 1/8 финала со сборной Швейцарии (6:1) Роналду не вошёл в стартовый состав португальской команды, появившись на поле только на 73-й минуте при счёте 5:1.
Роналду сыграл во всех четырёх матчах Португалии на турнире в Катаре, отметившись одним забитым мячом.
- 8 декабря 2022
-
12:49
-
12:49
-
12:30
-
12:26
-
12:08
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:16
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:49
-
10:45
-
10:45
-
10:45
-
10:35
-
10:27
-
10:24
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:43
-
09:41
-
09:38
-
09:23
-
09:21
-
08:49
-
08:48
-
08:32