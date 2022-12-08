Дмитрий Булыкин: давно говорил, что можно поменять лимит на легионеров в РПЛ
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что в Российской Премьер-Лиге могут ужесточить лимит на легионеров. Инициативу обсуждают РФС и Министерство спорта.
«Очередное ужесточение лимита? У меня не поменялось отношение к данной теме. Я давно говорил, что можно поменять лимит на легионеров в РПЛ. Сейчас многие иностранцы уезжают, такая уж международная ситуация», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
С сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.
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