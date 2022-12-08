Гол Мхитаряна и разгром — в видеообзоре товарищеского матча «Интер» — «РБ Зальцбург»

В среду, 7 декабря, миланский «Интер» в товарищеском матче встретился с австрийским «РБ Зальцбург». Игра проходила в рамках зимнего сбора команд на Мальте и завершилась разгромной победой итальянского коллектива со счётом 4:0.

В первом тайме за «Интер» забивали Генрих Мхитарян и Франческо Ачерби. Во второй половине встречи за миланцев отметился Валентин Карбони. Ещё одно взятие ворот произошло после автогола игрока «Зальцбурга» Бернардо. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу команды из итальянской Серии А.

Гол Мхитаряна помог «Интеру» разгромить «Ред Булл Зальцбург»

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