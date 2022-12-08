Рахим Стерлинг вернётся в Катар. Он улетал в Англию из-за ограбления дома

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг вернётся в расположение национальной команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира 2022 года в Катаре с Францией. Об этом сообщает официальный «твиттер» сборной Англии.

Стерлинг вернётся в Катар завтра, 9 декабря, за день до игры с французами в 1/4 финала.

Напомним, ранее стало известно, что дом Стерлинга в Лондоне ограбили, пока он находился в Катаре в составе сборной. Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим решил вернуться в Великобританию.



6 декабря местные СМИ заявили, что полиция задержала двух потенциальных преступников, подозреваемых в ограблении. Но 7 декабря было выпущено заявление, в котором сообщается, что задержание не связано с расследованием ограбления дома Стерлинга.

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