Сергей Юран: не знаю, что РФС и Минспорта даст ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на информацию о том, что в Российской Премьер-Лиге могут ужесточить лимит на легионеров. Инициативу обсуждают РФС и Министерство спорта.
«Не знаю, что РФС и Минспорта даст ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Сложно рассуждать», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
С сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров. Правительство РФ не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в Российской Лиге в текущей ситуации.
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