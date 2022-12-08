В Англии хотят, чтобы Гарет Саутгейт продолжал работать со сборной после ЧМ-2022

В Федерации футбола Англии хотят сохранить главного тренера сборной Гарета Саутгейта на посту наставника национальной команды. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в федерации хотят, чтобы Саутгейт готовил сборную к чемпионату Европы 2024 года. Контракт английского специалиста рассчитан до конца европейского первенства. Но существует вероятность, что Саутгейт решит уйти из сборной сам по окончании чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Считается, что Саутгейт готов вернуться к работе в клубном футболе, но руководство федерации надеется убедить его остаться. Обе стороны намерены обсудить будущее тренера по окончании чемпионата мира.



У Федерации футбола Англии нет плана по преемнику Саутгейта у руля национальной команды, что также сказывается на желании оставить его во главе сборной. Но они не будут препятствовать специалисту, если он решит, что готов к новому вызову.

Саутгейт выводил сборную Англии в полуфинал чемпионата мира 2018 года в России и в финал чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Англии сыграет в четвертьфинале мундиаля в Катаре в субботу, 10 декабря, против команды Франции. Начало матча — в 22:00 мск.

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