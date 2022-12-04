«На это неловко смотреть». Преклонение колена игроками Англии на ЧМ рассердило болельщиков

Чемпионат мира в Катаре продолжается. В 1/8 финала встретились сборные Англии и Сенегала. Англичане – одни из тех, кто продолжает поддерживать движение Black Lives Matter – сборная выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих. Перед стартовым свистком игроки сборной Англии встали на колено перед 11 футболистами Сенегала, которые не ответили им взаимностью.
В соцсетях акция позитивного отклика не нашла. Болельщики предпочли либо критиковать англичан, либо отмалчиваться. А некоторым за игроков Англии было неловко.
«Почему Англия – единственная команда, стоящая на колене перед каждым матчем? Даже США этого не сделали. Остановитесь, это так неловко», – пишет в соцсетях фанат с ником Nikki.
«Игроки сборной Англии встают на колено в матче с африканской командой, которая не встаёт на колено. Этим всё сказано», – пишет Del Boy.
«Смотреть на то, как Англия «преклоняет колено» перед США и Сенегалом, откровенно неловко. Особенно когда обе команды просто стоят и наблюдают, как эти мультимиллионеры делают вид, что им что-то небезразлично, или даже понимают, ради чего они «преклоняют колени». Надо просто играть в футбол», – считает болельщик с ником Jay Burner.
«То, что Англия встала на колено на чемпионате мира, в то время как ни один другой футболист этого не сделал, показывает, насколько постыдной стала эта страна», – заявил Stewy Wings.
«Англия должна встать на колено на 39-й минуте, чтобы сбить с толку сенегальских игроков», – иронизирует пользователь с ником George Smiley.
Но, несмотря на критику, англичане явно будут продолжать преклонять колено и дальше. Об этом заявлял главный тренер команды Гарет Саутгейт: «Мы обсуждали преклонение колена. Мы чувствуем, что должны делать это. Это то, за что мы выступаем как команда и что мы делали в течение длительного периода времени. Это сильное заявление, которое разойдётся по всему миру. В частности, оно адресовано молодым людям – чтобы они увидели, что инклюзивность очень важна».
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