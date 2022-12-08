Генич больше не будет комментировать матчи ЧМ-2022

Спортивный комментатор Константин Генич сообщил, что больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу — 2022.

«С финальным свистком матча Аргентина — Австралия в 1/8 финала — мой комментаторский ЧМ-2022 закончен. Хоть исторический гол Месси озвучил…

Никаких вопросов. Всем спасибо за положительные отзывы. И за негативные тоже. Больше позитива! Надо собраться. Слетаю-ка я в Доху, посмотрю, как там дела обстоят. Может, и на футбол схожу, если повезёт», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий — летом в Катаре чересчур жарко. Для арабского государства это первый опыт проведения мирового первенства по футболу.