Зюганов: те, кто думал не о футболе, а о политике, вылетели с чемпионата мира

Глава Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов оценил уровень зрелищности нынешнего чемпионата мира. Политик отметил, что некоторые сборные покинули розыгрыш не из-за проблем с футболом.

«Чемпионат идёт любопытно. Мне нравится, что уверенно и умело добавляют по пять, семь, 10 и больше минут, что раньше было в виде исключения, а сейчас это нормально. Игровое время должно быть игровым, нечего симулировать.



Что касается игры, то те, кто думал не о футболе, а о политике, вылетели. Немцы — великая футбольная страна, но было стыдно смотреть. Это касается и Бельгии, которая умеет играть. Не ожидал, что вылетят испанцы, марокканцы проявили волю, характер и везение», — цитирует Зюганова Legalbet.