Радченко: все команды Ван Гала играют на результат. С Нидерландами Аргентине будет сложно

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 по футболу, в котором сыграют Нидерланды и Аргентина.

«Будет интересный матч Нидерланды – Аргентина. Сборная Нидерландов – очень неплохая команда, которая, может быть, не играет в яркий футбол, но играет на результат. И это пока у них работает. Все команды Ван Гала этим и славились: как на клубном уровне, так и в сборных. Так что Аргентине будет очень сложно», – сказал Дмитрий Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сборные Нидерландов и Аргентины встретятся в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года завтра, 9 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.