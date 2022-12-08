Гоцук: сборная Германии была лучшей, но только до штрафной

Защитник «Пари Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук отреагировал на невыход сборной Германии в плей-офф на чемпионате мира. Немцы выступали в одном квартете с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

«Конечно же, удивлён вылетом сборной Германии — наверное, как и все в футбольном мире. Немцы считались фаворитами в своей группе. У них была великолепная статистика. Но результат для сборной Германии оказался плачевным, потому что она была лучшей, но только до штрафной.

Поговорка «Порядок бьёт класс» работает. Не всегда, но работает. Вспомнить хотя бы матчи Аргентина – Саудовская Аравия или Германия – Япония. Если же спроецировать её на российский чемпионат — так мы обыграли ЦСКА в Москве. Терпели, гнули свою линию и в итоге взяли три очка», — цитирует Гоцука пресс-служба клуба.