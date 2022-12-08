Ибрагимович: я хочу, чтобы Аргентина выиграла ЧМ-2022 для Месси
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Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович признался, что хотел бы увидеть победу сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Напомним, на стадии 1/4 финала ЧМ национальная команда Аргентины встретится с Нидерландами. Игра пройдёт завтра, 9 декабря.
«Я хочу, чтобы сборная Аргентины выиграла чемпионат мира — 2022 для Лионеля Месси», — приводит слова Ибрагимовича Foot Mercato со ссылкой на 433.
Напомним, чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий — летом в Катаре чересчур жарко. Для арабского государства это первый опыт проведения мирового первенства по футболу.
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