Франко Камоцци назвал три сборные, которые понравились ему на стадии 1/8 финала ЧМ-2022
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение о матчах 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Мне в 1/8 финала чемпионата мира понравились матчи сборных Португалии, Франции и Бразилии. У них отличное качество игры и очень сильные футболисты на скамейке, которые способны усилить игру», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, португальцы разгромили сборную Швейцарии со счётом 6:1, французы выиграли у Польши (3:1), а бразильцы — у Южной Кореи (4:1).
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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