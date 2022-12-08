Булыкин: в матче с Аргентиной у Нидерландов могут быть сюрпризы. Буду болеть за голландцев
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Игра состоится завтра, 9 декабря. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
«В матче с Аргентиной у Нидерландов могут быть сюрпризы. Я буду болеть за голландцев. У меня там мой одноклубник Блинд ещё играет. Аргентина с Месси фавориты, но в этой паре не всё так однозначно. Могут быть сюрпризы», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, в 1/8 финала сборная Аргентины обыграла команду Австралии со счётом 2:1, а Нидерланды оказались сильнее США со счётом 3:1.
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