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Неймар: мы полностью сосредоточены на завоевании титула

Неймар: мы полностью сосредоточены на завоевании титула
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Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о надеждах национальной команды на титул чемпионов мира.

«Безусловно, пришло время идти дальше. Очевидно, что мы мечтаем о титуле, но должны идти шаг за шагом. Игра с Кореей была четвёртой, осталось три матча. Мы очень хорошо подготовлены и полностью сосредоточены на завоевании титула.

Бить рекорды — это большой источник гордости для меня. Я добился определённых вещей, о которых никогда не думал, так что я действительно счастлив.

Я был очень напуган из-за травмы, потому что у меня был отличный сезон. Получить такую травму действительно тяжело. Я проплакал всю ночь. Моя семья знает это. Но всё обошлось. Все усилия стоили того, чтобы оставаться до 11 вечера, лечиться у нашего физиотерапевта и делать это до 5 или 6 утра в другие дни. Все страдания стоили того, если получится так, что мы победоносно завершим это путешествие», — приводит слова Неймара официальный сайт ФИФА.

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