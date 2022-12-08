Неймар: мы полностью сосредоточены на завоевании титула

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о надеждах национальной команды на титул чемпионов мира.
«Безусловно, пришло время идти дальше. Очевидно, что мы мечтаем о титуле, но должны идти шаг за шагом. Игра с Кореей была четвёртой, осталось три матча. Мы очень хорошо подготовлены и полностью сосредоточены на завоевании титула.
Бить рекорды — это большой источник гордости для меня. Я добился определённых вещей, о которых никогда не думал, так что я действительно счастлив.
Я был очень напуган из-за травмы, потому что у меня был отличный сезон. Получить такую травму действительно тяжело. Я проплакал всю ночь. Моя семья знает это. Но всё обошлось. Все усилия стоили того, чтобы оставаться до 11 вечера, лечиться у нашего физиотерапевта и делать это до 5 или 6 утра в другие дни. Все страдания стоили того, если получится так, что мы победоносно завершим это путешествие», — приводит слова Неймара официальный сайт ФИФА.
Видео: фейковый Неймар гуляет по Дохе.
- 8 декабря 2022
-
21:50
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:15
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:47
-
20:45
-
20:39
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
20:05
-
20:00
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:25
-
19:17
-
19:09
-
19:06
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:44
-
18:30
-
18:28
-
18:15
-
18:15
-
18:14
-
18:06