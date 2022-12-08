Андрей Канчельксис: по хорватам сборная Бразилии не пройдётся так, как по Южной Корее

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Хорватии и Бразилии.



«По хорватам Бразилия не пройдётся так, как по сборной Южной Кореи. Однозначно будет интересная игра. Хорваты на чемпионате мира так не проигрывают, у них добротная команда. Думаю, что результативного матча не будет, потому что сейчас все будут играть на результат. Матч даже может дойти до серии пенальти.



Конечно, бразильцы — фавориты. Однако они всегда фавориты. Но это всё на бумаге. В матче всё может сложиться по-другому. От бразильцев ждут только чемпионства. Будет интересно посмотреть этот матч», — сказал Канчесльксис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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