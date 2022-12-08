Защитник Бразилии Данило: мне всё равно, на какой позиции играть в матче с Хорватией

Крайний защитник сборной Бразилии Данило поделился ожиданиями от матча 1/4 финала мундиаля с Хорватией, а также рассказал о позиции, на которой может выступить в этой игре.
«Сейчас всё внимание сосредоточено на сборной Хорватии. Соревнование такого уровня не даёт вам привилегии думать дальше следующего матча. Хорватия забила пять голов и пропустила два. Если я не ошибаюсь, в шести кубковых турнирах она дошла до одного финала и трёх четвертьфиналов. В команде есть игроки калибра Модрича, Ковачича, Перишича, Брозовича, которые привыкли принимать важные решения. Это будет игра, которая потребует максимум концентрации и отдачи.
На какой позиции я буду играть с Хорватией? Нам нужно дождаться возвращения Алекса Сандро сегодня, я надеюсь, что он сможет быть задействован. Что касается игры с Хорватией справа, слева или в центре защиты — мне всё равно. Я доказывал несколько раз, что мне комфортно на любой позиции. Думаю, в ближайшие несколько лет я буду чаще играть в центре обороны, мне там нравится больше в последнее время… Но тренер обязательно примет лучшее решение», — приводит слова Данило IL Bianconero.
Матч между Бразилией и Хорватией состоится завтра, 9 декабря, начало в 18:00 мск. Также в этот день встретятся сборные Аргентины и Нидерландов, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 8 декабря 2022
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