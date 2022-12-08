Президент «ПСЖ» рассказал о планируемых переговорах с Лионелем Месси

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о планируемых переговорах по продлению контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Он очень счастлив, вы можете видеть это по национальной команде. Если игрок недоволен, вы увидите, что это сказывается на его выступлении за сборную.

Он фантастически выступил в этом сезоне для нас, он забил много голов и отдал голевые передачи за национальную команду и за клуб. Итак, о чем мы договорились вместе — что после чемпионата мира сядем поговорить. Но обе стороны, наша сторона клуба и он сам, очень счастливы, поэтому мы поговорим после чемпионата мира», — приводит слова Нассера Аль-Хелаифи Еurosport.co.uk.

Двухлетний контракт Месси с французским клубом истекает летом 2023 года.

Новость по теме Президент «ПСЖ» отреагировал на слухи о возможном подписании Роналду

Видео: Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро