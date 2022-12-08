Президент «ПСЖ» рассказал о планируемых переговорах с Лионелем Месси

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о планируемых переговорах по продлению контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
«Он очень счастлив, вы можете видеть это по национальной команде. Если игрок недоволен, вы увидите, что это сказывается на его выступлении за сборную.
Он фантастически выступил в этом сезоне для нас, он забил много голов и отдал голевые передачи за национальную команду и за клуб. Итак, о чем мы договорились вместе — что после чемпионата мира сядем поговорить. Но обе стороны, наша сторона клуба и он сам, очень счастливы, поэтому мы поговорим после чемпионата мира», — приводит слова Нассера Аль-Хелаифи Еurosport.co.uk.
Двухлетний контракт Месси с французским клубом истекает летом 2023 года.
Видео: Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро
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