«Барселона» может заменить Феррана Торреса форвардом «Арсенала» Габриэлом Мартинелли

«Барселона» ищет замену для своего вингера Феррана Торреса, который может в скором времени покинуть клуб. Как сообщает Fichajes, каталонский клуб рассматривает в качестве замены бразильского форварда Габриэла Мартинелли, который выступает за лондонский «Арсенал». При этом на Мартинелли также претендует и «Милан».

Бразильский футболист в данный момент не продлил своё соглашение с «канонирами», которое истекает летом 2024 года. В случае, если Мартинелли пополнит состав «Барселоны», то это может открыть возможность для трансфера Феррана Торреса в «Ювентус», который следит за ситуацией с испанцем.

Ранее появлялась информация, что скауты сине-гранатовых внимательно следят за Мартинелли, выступающим в составе сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре. За три матча 21-летний футболист не отличился результативными действиями.

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