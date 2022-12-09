Юран: Ловрен — опытный игрок, но в Европе он уже не востребован

Российский тренер Сергей Юран высказался об игре хорватского футболиста Деяна Ловрена на чемпионате мира в Катаре.



«Ловрен — опытный игрок, он проводит сильный для себя чемпионат мира. Играет уверенно, надежно. Главное, что не допускает ошибок. В каждой игре он выглядел прилично, уровень у него есть. Несмотря на такую игру в Катаре, не думаю, что Ловрен сможет снова играть в Европе. Если бы он был бы там востребован, то он точно не играл бы за «Зенит». Так ведь? Плюс у него возраст, это маловероятно. Смысл ему уезжать из «Зенита», тут у него шикарные условия», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».



Напомним, Ловрен остался единственным представителем РПЛ на стадии четвертьфинала чемпионата мира в Катаре.