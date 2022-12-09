Шишкин: ван Гал без проблем разберет игру аргентинцев, которая у них простая и понятная

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Нидерландов.



«Матч Аргентины против Нидерландов будет очень интересным, понятно, что на бумаге аргентинцы, наверное, кажутся большими фаворитами за счет Месси в составе. Но я бы так утверждать не стал. Голландцы — очень непростая команда, тоже уже опытная, с хорошей обороной, мало пропускают. Тренер Луи ван Гал — матерый специалист, который перед матчем без проблем разберет игру аргентинцев, а она у них достаточно простая и предсказуемая.



Так что Аргентине будет тяжело, особенно если они не добьются успеха в основное время. Ведь голландцы помоложе, помобильнее, физически посильней. Думаю, этот матч будет одним из интереснейших в четвертьфиналах наряду с игрой Франции и Англии», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».