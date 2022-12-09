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Онопко рассказал, что уровень жизни в Испании выше, чем в России

Онопко рассказал, что уровень жизни в Испании выше, чем в России
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Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал о жизни в Испании.

«Когда развалился СССР, в России появилось два класса населения — богатые и нищие. Среднего у нас не было. А средний класс — показатель уровня жизни в стране. Если он есть, значит в стране все неплохо.

В Испании средний класс был почти всегда. У них не так много безработных. Там вообще если человека официально берут на работу, его очень трудно уволить. Если все-таки увольняют, государство еще два года обязано платить пособие. В Испании простой человек, со средним достатком, может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там намного ниже. Тысяча евро считается хорошей зарплатой. Гуляя по городу, всегда встречаешь забитые кафе и рестораны. То же самое с самолетами, наполненными испанскими туристами, которые летят на отдых.

Если брать в целом — уровень жизни в Испании выше, чем в России.

Во-первых, Испания намного меньше России. Во-вторых, у них много социальных программ и пакетов. Человек, всю жизнь работая и платя налоги, на выходе получает хорошую пенсию. Там вообще средняя пенсия где-то 800-1000 евро — намного выше, чем в России. При этом, если, к примеру, старенький мужичок не дожил до пенсии или умер на пенсии, эти деньги переходят жене. Это логично — он ведь всю жизнь платил налоги.

Явных минусов в жизни в Испании я не видел», — приводит слова Онопко Sport24.

Онопко выступал за «Реал Овьедо» (1996-2002) и «Райо Вальекано» (2002-2003).

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Теги Футбол Sport24 Виктор Онопко •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: Sport24

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