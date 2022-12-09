Люк Шоу рассказал о желании работать с Гаретом Саутгейтом в сборной Англии после ЧМ

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассчитывает на продолжение работы под руководством Гарета Саутгейта.
«Разумеется, мы хотим и дальше работать с ним. Такого успеха, как при нем, не было много лет.
Я понимаю, что мы не выиграли никаких трофеев, и это разочаровывает, но мы движемся в верном направлении. Конечно, начнутся всякие разговоры, если мы не победим в субботу, но мы не хотим думать о плохом. Мы уверены в себе», – приводит слова Шоу Manchester Evening News.
Сообщалось, что главный тренер сборной Англии может покинуть свою должность после чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Матч 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встретятся сборные Англии и Франции, состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00 мск.
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро:
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