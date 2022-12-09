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Бобёр: заслуги Ларина должны перечёркивать какие‑то юридические огрехи

Бобёр: заслуги Ларина должны перечёркивать какие‑то юридические огрехи
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Бывший игрок «Крыльев Советов» и сборной России Антон Бобёр высказался о заключении бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. По мнению экс-футболиста, заслуги Ларина должны были смягчить его наказание и «перечеркнуть юридические огрехи».

«Был шокирован приговором. Он ничего не скрывал, сделал очень много для нашего футбола. Думаю, его заслуги должны перечёркивать какие‑то юридические огрехи, за которые ему предъявляли обвинения. Я надеялся, что Ларин сможет отделаться условным сроком, но, надеюсь, его желание, стремление и здравый фанатизм останутся при нём и он как можно раньше вернётся к футбольной деятельности и будет и дальше приносить много пользы для развития нашего спорта», — приводит слова Антона Бобра «Матч ТВ».

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