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Черчесов: показалось, что Роналду чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях

Черчесов: показалось, что Роналду чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях
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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, кто удивил на чемпионате мира в Катаре.

«Рамуш, конечно, здорово заменил Роналду в стартовом составе сборной Португалии, сделал хет-трик в 1/8 финала. Мы знаем этого футболиста по «Бенфике», он и там себя проявляет. Ярко выглядел Мохаммед Кудус из «Аякса» и сборной Ганы, оформивший дубль в ворота Кореи. Из сборных, честно говоря, выше моих ожиданий пока выступает Англия. Всё-таки в Лиге наций они смотрелись бледно: ночь побед в шести матчах, последнее место в группе, дважды уступили Венгрии, в том числе 0:4 дома. А в Катаре пока играют стабильно, без срывов.

Время Роналду уходит? Не втягивайте меня в эти журналистские сюжеты. Могу сказать только одно: мне показалось, что Криштиану был чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. В отличие от Месси. Но это могло только показаться по телепросмотру», — приводит слова Черчесова «Известия».

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