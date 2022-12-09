Гаджи Гаджиев назвал ключевой фактор в матче четвертьфинала ЧМ-2022 Аргентина — Нидерланды

Известный российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем четвертьфинале ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина. Матч состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Бразильцы фавориты в матче с Хорватией. А у Аргентины с Нидерландами сложно сказать, поскольку я видел Аргентину, но почти не видел Нидерланды. Эксперты считают, что Нидерланды добавляют от игры к игре, к следующему матчу они могут подойти в состоянии большей готовности, чем соперник. Фактор готовности к конкретной игре ни в коем случае нельзя сбрасывать. Не только потенциал команды приносит результат, иногда более сильные команды проигрывают, потому что к конкретной игре не были готовы. Например, Аргентина к матчу с Саудовской Аравией.
В сборной Аргентины, безусловно, не вызывающий сомнения высокий игровой потенциал. Но мы не один и не два раза видели, как игроки с очень большими возможностями уступали. Это часто происходит. Есть игроки, но нет команды. А есть, наоборот, очень хорошо организованные и сплочённые команды. Про Аргентину можно сказать, что это целостный и сплочённый коллектив, поэтому высока вероятность, что свой потенциал они могут реализовать», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 9 декабря 2022
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