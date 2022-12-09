Ковтун ответил на вопрос, мечтает ли он вернуться в «Спартак» в качестве тренера

Тренер «Родины» Юрий Ковтун, ранее выступавший за московский «Спартак» в качестве футболиста, ответил на вопрос, мечтает ли он вернуться в стан красно-белых в роли тренера. Специалист подчеркнул, что все его ближайшие цели связаны с футбольным клубом «Родина».

«Мечтаю ли я вернуться в «Спартак» в качестве тренера? Этот вопрос сейчас неактуальный, есть другие, более… Надо смотреть, где ты находишься в данный момент и где работаешь. Конечно, у каждого есть цели, но это всё в процессе. Так что пока занят другим.

Какая моя ближайшая цель? Все мысли о «Родине», чтобы всё сложилось с командой, развивать клуб», — приводит слова Ковтуна Legalbet.

Напомним, Ковтун выступал за «Спартак» с 1999 по 2005 год.