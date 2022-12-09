Дешам: нам нужно найти определённые аспекты, в которых мы можем навредить сборной Англии
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о национальной команде Англии и её наставнике Гарете Саутгейте в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча сборных Англии и Франции состоится завтра, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
«У сборной Англии нет слабых мест. Нам нужно найти определённые аспекты, в которых мы можем им навредить.
Саутгейта не особо ценят в Англии. То, что он раньше был игроком, не означает, что он не может быть очень хорошим тренером. Он достигал хороших результатов. Как человек он мне очень нравится», — приводит слова Дешама Get French Football News.
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