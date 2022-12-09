Льорис — о Кейне: Гарри способен пробить из любого положения

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказал мнение о партнёре по английскому «Тоттенхэму» — нападающем сборной Англии Гарри Кейне.

«Вы лучше меня знаете, что Гарри способен пробить из любого положения. Вероятно, он один из лучших в этом аспекте игры.

Очевидно, что Гарри и другие английские игроки будут анализировать свои пенальти. На поле всё зависит от состояния, чутья, которое получаешь во время матча. Прежде чем дойти до серии пенальти, многое произойдёт на поле. Посмотрим. Что угодно может стать решающим в этой большой игре. Мы должны быть готовы к любому сценарию.

У нас очень прочные отношения. Мы играем вместе уже девять лет и очень хорошо знаем друг друга на поле и за его пределами. Я могу сказать только положительные вещи. Он очень важный игрок для клуба, да и для сборной Англии тоже. Кейн — настоящий лидер, пример для своих товарищей по команде, топ-игрок. Он основной игрок для своего клуба, очень часто вносит большой вклад и, как и все игроки в субботу, будет полон решимости попытаться вывести свою команду в следующий раунд.

Гарри известен во всём мире, так что я действительно мало что могу добавить. Но он будет соперником. Мы оба будем представлять наши страны, так что наше внимание будет сосредоточено на этом», — приводит слова Льориса Еurosport.co.uk.

Встреча сборных Англии и Франции состоится завтра, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

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