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Ринат Билялетдинов вошёл в тренерский штаб «Химок»

Ринат Билялетдинов вошёл в тренерский штаб «Химок»
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Российский специалист Ринат Билялетдинов присоединился к тренерскому штабу «Химок». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного клуба.

Ринат Билялетдинов назначен старшим помощником главного тренера «Химок» Спартака Гогниева. В последние два года Билялетдинов работал с любительскими клубами.

«Приветствуем Рината Саяровича в «Химках» и желаем успехов в нашей команде!» — написано в сообщении клуба.

«Химки» завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 15-м месте в турнирной таблице. Команда Спартака Гогниева заработала 12 очков после 17 проведённых матчей. Возглавляет таблицу «Зенит», набравший 42 балла. В первом матче РПЛ после зимней паузы «Химки» сыграют на выезде с воронежским «Факелом».

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