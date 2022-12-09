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Хорватия — Бразилия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Хорватия — Бразилия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
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Сборные Хорватии и Бразилии объявили стартовые составы команд на четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Начало игры – в 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Хорватии: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Пашалич, Соса, Гвардиол, Юранович.

Сборная Бразилии: Алисон, Милитао, Маркиньос, Т. Силва, Данило, Пакета, Каземиро, Рафинья, Неймар, Винисиус Жуниор, Ришарлисон.

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Хорватская сборная обыграла в 1/8 финала турнира в Катаре национальную команду Японии (1:1, 3:1 пен.). Бразильская команда одержала победу над сборной Южной Кореи (4:1).

Победитель данного матча встретится в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Аргентина – Нидерланды, чей матч также состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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