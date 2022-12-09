Данни: хочется верить, что Роналду ещё забьёт на ЧМ. У Португалии хорошие шансы на победу

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни рассказал, что хочет, чтобы нападающий португальской национальной команды Криштиану Роналду принял участие в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с Марокко.

«Надеюсь, что Роналду сыграет в матче с Марокко и поможет сборной Португалии выйти в полуфинал чемпионата мира. Безусловно, его присутствие на поле может сыграть ключевую роль. Хочется верить, что Роналду еще забьёт на этом турнире. Я уверен, что у Португалии хорошие шансы на победу в чемпионате мира — 2022», — приводит слова португальца «РБ Спорт».

Роналду не вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/8 финала со Швейцарией (6:1). В прессе появились слухи о том, что нападающий угрожал главному тренеру Фернанду Сантушу покинуть расположение национальной команды.

Матч Португалии с Марокко состоится завтра, 10 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.