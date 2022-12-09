Тренер сборной Марокко: надеюсь, Роналду не сыграет с нами

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча четвертьфинала, в котором африканцы встретятся с национальной командой Португалии.
«Я горжусь, что моя страна дошла до этой стадии. Впервые арабская команда сыграет в четвертьфинале. Наши соперники прекрасны, в их составе есть много техничных игроков. Не знаю, сыграет ли с нами Криштиану Роналду. Надеюсь, что он останется в запасе. Нам остаётся скромно радоваться», – цитирует Реграги A Bola.
Роналду не вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/8 финала со Швейцарией (6:1). В прессе появились слухи о том, что нападающий угрожал главному тренеру Фернанду Сантушу покинуть расположение национальной команды.
Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре:
- 9 декабря 2022
-
17:41
-
17:40
-
17:33
-
17:24
-
17:21
-
17:12
-
17:11
-
17:03
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:40
-
16:22
-
16:15
-
16:04
-
16:03
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
15:50
-
15:45
-
15:43
-
15:25
-
15:21
-
15:15
-
15:03
-
15:00
-
14:57
-
14:45
-
14:39
-
14:25
-
14:21