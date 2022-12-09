Тренер сборной Марокко: надеюсь, Роналду не сыграет с нами

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча четвертьфинала, в котором африканцы встретятся с национальной командой Португалии.

«Я горжусь, что моя страна дошла до этой стадии. Впервые арабская команда сыграет в четвертьфинале. Наши соперники прекрасны, в их составе есть много техничных игроков. Не знаю, сыграет ли с нами Криштиану Роналду. Надеюсь, что он останется в запасе. Нам остаётся скромно радоваться», – цитирует Реграги A Bola.

Роналду не вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/8 финала со Швейцарией (6:1). В прессе появились слухи о том, что нападающий угрожал главному тренеру Фернанду Сантушу покинуть расположение национальной команды.

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