Трезеге: Жиру — самый совершенный нападающий на ЧМ-2022. Трудно найти ещё таких игроков

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге не скупился на слова похвалы в адрес форварда Оливье Жиру, который во время чемпионата мира стал лучшим бомбардиром национальной команды.

«В наше время трудно найти игроков, которые играют как Жиру. Он кажется наиболее совершенным центральным нападающим на этом турнире. В этой сборной Франции есть красота, техника, но команда должна закончить свою работу», — приводит слова Трезеге RMC Sport.

36-летний Жиру дебютировал за сборную Франции в ноябре 2011 года. В 117 матчах за команду он забил 52 гола — на один больше, чем Тьерри Анри.

В четвертьфинале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Англии. Их матч состоится завтра, 10 декабря.

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