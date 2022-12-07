Жиру: на данный момент я хорошо себя чувствую в «Милане»

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру высказался о своём футбольном будущем.
«Когда я пришёл в «Милан», пришло время принять новый вызов. Клуб дал мне отличную возможность сделать это. Считаю, что впереди у меня ещё несколько лет на топ-уровне. Я всё ещё способен проявлять себя на поле, делать полезные вещи. На данный момент я хорошо себя чувствую в «Милане». Мы уже стали чемпионами Италии, однако не собираемся останавливаться на этом, – цитирует 36-летнего француза журналист Альфредо Педулла.
Оливье Жиру стал футболистом «Милана» в 2021 году. Вместе с командой он завоевал скудетто в 2022 году. Всего за «россонери» Жиру сыграл 57 матчей, в которых забил 23 гола и отдал девять ассистов. На ЧМ-2022 Жиру забил три гола в трёх встречах. Сборная Франции вышла в четвертьфинал, где встретится с Англией.
Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах? Видеоролик:
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