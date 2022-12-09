Василий Уткин прокомментировал вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022 в Катаре

Футбольный блогер Василий Уткин высказался о результате матча четвертьфинала чемпионата мира, в котором встречались сборные Бразилии и Хорватии. Хорваты одержали победу в матче, оказавшись точнее в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.).

«Жалко бразильцев. Хорошая была команда, вполне тянущая на место в истории. Но последняя песня хорватов всё тянется и тянется! Сами прервутся, когда допоют, никто их не перебьёт», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сборная Хорватии в 1/8 финала сумела в серии пенальти переиграть сборную Японии. Для хорватов серия пенальти с Бразилией — четвёртая победная на чемпионатах мира из четырёх возможных.

Скандальное видео хорватской модели на чемпионате мира в Катаре. Видеоролик: