Анзор Кавазашвили — об Алисоне: если вратарь не будет реагировать на удар, это не вратарь

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре вратарей в матче 1/4 чемпионата мира между Хорватией и Бразилией. Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии — 4:2.



«Когда дело дошло до пенальти, простите меня, но вратарь не имеет права регулярно не реагировать на мяч – до удара прыгать в угол, противоположный мячу. Если вратарь не будет реагировать на удар, то это не вратарь. А если гадает, всё время будет прыгать в одну сторону, а ему будут забивать в другую. В такой команде, как Бразилия, вратарь не имеет права играть подобным образом. Первый удар – бьют прямо в лоб ему. Второй – в живот, он опять куда-то прыгает. Только третий или четвёртый раз он стал правильно прыгать, но уже удары были сильные.



Посмотрите на Ливаковича! Он не угадывает, он стоит в воротах до конца. Он только реагирует на удар. Чуточку, может быть, конечно, есть у него везение, чуточку! Но, как говорится, сильнейшим всегда везёт», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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