Нидерланды — Аргентина: Вегорст сравнял счёт на 90+11-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречаются на стадионе «Лусаил Айконик». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Форвард «оранжевых» Ваут Вегорст, который вышел на замену, сравнял счёт после розыгрыша штрафного удара. Тён Копмейнерс отдал пас в штрафную, и Вегорст поразил ворота Эмилиано Мартинеса.
Нидерланды в 1/8 финала без особых проблем обыграли сборную США – 3:1. На групповой стадии подопечные Луи ван Гала обошли хозяев турнира – катарцев, а также команды Эквадора и Сенегала.
Аргентинцы выиграли квартет С, после сенсационного поражения от Саудовской Аравии на старте турнира (1:2) обыграв Мексику (2:0) и Польшу (2:0). В первом раунде плей-офф команда Лионеля Скалони была сильнее Австралии (2:1).
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