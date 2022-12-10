Мишкич: Хорватия — одна из лучших команд в мире. Мы сможем обыграть Аргентину!

Хорватский полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич поделился впечатлениями от четвертьфинального матча сборной Хорватии с командой Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре (1:1, 4:2 пен.).

«Я начал плакать после финального свистка, это невероятные эмоции. Мы знали, что у нас очень сильная команда. В Хорватии всего 3 миллиона жителей, но мы показываем такие результаты. Уже два раза подряд мы в полуфинале чемпионата мира. Я даже не знаю, что сейчас происходит. Эмоций нет никаких. Остаётся только плакать от радости.



50% в сборной – мои друзья. Я со многими играл в сборных Хорватии, в разных командах. Сейчас я никому не написал, потому что все радуются. Завтра, когда эмоции станут потише, выйду на связь.

По силам ли Хорватии выйти во второй финал чемпионата мира подряд? Все перед игрой с Бразилией сказали, что Хорватия ужасно играет и что у нас нет качественных футболистов. Но мы выиграли! Я надеюсь, что сейчас будут ещё внимательнее к нам. Всем надо знать, что Хорватия – одна из лучших команд в мире. Мы сможем обыграть Аргентину или Нидерланды. Нам всё равно!

Что сейчас происходит в Загребе? Тут просто сумасшедшая атмосфера. Мы с семьёй в квартире, но в Загребе тысячи людей празднуют, выпивают, танцуют. Все люди здесь сейчас счастливые. Все следующие три дня будет сумасшедшая атмосфера в Хорватии», — приводит слова Мишкича Metaratings.

Одержав победу над сборной Бразилии, Хорватия вышла в полуфинал турнира в Катаре, где встретится с Аргентиной, которая прошла в 1/4 финала, обыграв Нидерланды (2:2, 4:3 пен.).

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