Ковачич — о победе над Бразилией: мы самые сильные, когда это тяжело

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился эмоциями после победы в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Бразилии (1:1, 4:2 по пенальти).
«Мы знали, что можем, и верили, но тем не менее это Бразилия. Знали, что это будет сложно. Когда пропускаешь гол, не знаю уже на какой минуте, и возвращаешься… Это страшно. Спасибо всей Хорватии, это для них.
Мы не сдаёмся, мы самые сильные, когда это тяжело, и мы снова показали это сегодня. И когда проигрывали, мы пытались снова и снова, и, наконец, бог помог.
Знаем, что в Хорватии праздник, но мы приехали сюда, чтобы остаться до конца. Пока ничего не сделано, у нас есть полуфинал, и мы должны хорошо подготовиться, сделать всё возможное, чтобы подарить нашей стране новый большой праздник», — приводит слова Ковачича Sportske Novosti.
Сборная Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира сыграет с командой Аргентины. Встреча состоится во вторник, 13 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.
Видео: Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией
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