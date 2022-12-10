Триумф Месси с Аргентиной и рыдания Неймара. Что творится на чемпионате мира — 2022

Перерыв между матчами плей-офф на чемпионате мира быстро прошёл, и 9 декабря команды с новыми силами продолжили радовать нас сюжетами. В этот день состоялись два матча 1/4 финала. И оба оставили массу эмоций и впечатлений. А теперь подробнее.

Бразилия дожала Хорватию. А потом сама всё испортила

Бразильцы так уверенно шли по дистанции турнира, что многие записали их в главные фавориты. Хорватия, несмотря на весь опыт, не казалась непроходимым соперником — тем более в 1/8 финала с Японией ей пришлось играть дополнительное время и участвовать в серии пенальти.

Но случилась очередная сенсация. В основное время хорваты во многом благодаря своему вратарю Доминику Ливаковичу не пропустили и оказались в своей стихии — овертайме. Под конец первых 15 минут бразильцы всё же дожали соперника — Неймар разыграл с партнёрами гениальную комбинацию и забил. В мини-перерыве команда вовсю праздновала, а когда игра продолжилась — принялась тянуть время. За что и поплатилась! Хорваты отыгрались в самой концовке.



Ну а в серии пенальти у бразильцев, которые ещё недавно были уверены в своей победе, сдали нервы. Неймар, рычавший от переизбытка эмоций после своего гола, рыдал вместе с партнёрами. Ну а хорваты повторили свой любимый трюк. И теперь сыграют в полуфинале!

Аргентина чуть не отдала выигранный матч. Но всё исправила

У аргентинцев драмы было не меньше. В матче с Нидерландами они владели преимуществом и к середине второго тайма вели со счётом 2:0. Особенно сверкал Лео Месси — капитан отдал шикарный ассист на первый гол, а потом реализовал пенальти. Казалось, победу уже не упустить.

Игру перевернул (сюрприз) запасной нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст. На 83-й минуте он замкнул подачу и отыграл один мяч, а на последних секундах, когда 10 добавленных минут уже истекали, забил после хитрого розыгрыша штрафного.



В дополнительное время аргентинцы создали ещё несколько моментов, но так и не забили. Зато в серии пенальти на полную включился вратарь Эмилиано Мартинес. Итог: победа Аргентины и выход в полуфинал.

Обновлённая сетка плей-офф ЧМ-2022

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Сетка плей-офф ЧМ-2022 после матчей 9 декабря

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